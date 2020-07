PSD defende afirmação cultural do Porto Santo

“Porto Santo tem todas as condições para reforçar a sua afirmação cultural”, , sublinha Roberto Silva.

Foi nos Jardins da Casa Colombo – Museu do Porto Santo que a Comissão Política do PSD deu início aos encontros temáticos tendentes a preparar o Plano Estratégico de desenvolvimento social, económico e cultural daquela ilha, no horizonte 2020/2030.

"Um plano que, recolhendo o maior número de opiniões e contributos, servirá de base à Moção a apresentar ao Congresso Regional do PSD/M, no próximo mês de Novembro", explica o partido em comunicado de imprensa.

Sob o lema "Honrar o Passado, Trabalhar o Presente e Projectar o Futuro”, este primeiro encontro, focado nas áreas da Educação e Cultura, foi dinamizado por Fátima Silva, membro da Comissão Política e Presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, numa participação condicionada pelas restrições decorrentes da pandemia que, ainda assim, envolveu a sociedade civil.

Conforme salientou a social-democrata, esta iniciativa "abre espaço, a que outras entidades, nomeadamente docentes e agentes culturais, possam fazer chegar os seus contributos, via e-mail, complementando e enriquecendo, desta forma, o documento a elaborar, neste domínio, por Magno Velosa".

Para finalizar o documento respeitante às áreas em questão “serão ainda recolhidos contributos junto dos representantes do Governo Regional com a tutela destas matérias”, sublinha.

Por seu turno, o presidente da Comissão Política Concelhia do PSD, Roberto Silva, reforçou “a necessidade de o partido abrir-se à sociedade e promover a sua maior aproximação a toda a população, de modo a que o PSD se afirme como o principal referencial e promotor dos valores únicos do Porto Santo, desde às tradições e costumes ao desenvolvimento sustentável, entre muitas outras áreas”.

“Deste primeiro encontro ficou a certeza de que esta Ilha tem um enorme potencial do ponto de vista da sua cultura que importa valorizar, promover e salvaguardar, quer desde já mas, sobretudo, para o futuro e junto das novas gerações”.

Para Roberto Silva, este potencial do Porto Santo pode, igualmente, "sustentar e complementar os diferentes atributos que a ilha apresenta, ao nível da sua atractividade turística".

Recorde-se que este foi o primeiro dos cinco Encontros Temáticos previstos, estando o próximo programado para os dias 24 e 25 de Julho, sob a temática 'Ambiente, Agricultura e qualidade de vida'.