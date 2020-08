PS destaca importância do subsídio de mobilidade para o Porto Santo

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) destacou hoje a importância da atribuição do subsídio de mobilidade, durante os meses de Verão, na dinamização do comércio local após os efeitos nefastos da pandemia.

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que foi fundamental a atribuição do subsídio social de mobilidade nestes três meses de Verão, elevando a importância deste mecanismo de apoio no papel dinamizador que está a ter na economia local do Porto Santo. deputado Miguel Brito

O socialista lembrou que esta medida foi “uma premissa e uma bandeira de campanha do PS”, e defende que “esta é uma ferramenta fundamental para que houvesse uma aposta no turismo interno, de modo a fomentar uma maior dinamização da economia local”.

No entanto, lamentou o facto do PSD, em sede de comissão especializada, ter alterado o conteúdo da proposta, depois da mesma ter sida aprovado por unanimidade em plenário. Recorde-se que a proposta do PS defendia assim a atribuição do subsídio de mobilidade, nas viagens entre ilhas, durante todo o ano, sem prazos estipulados, mas o PSD alterou essa mesma proposta, sendo que apenas estará a vigorar durante o presente ano.

“Em sede de comissão especializada alteraram a proposta e agora, neste momento, temos uma proposta que será aplicada apenas e somente no ano 2020”, disse, referindo que, “para o próximo ano, os madeirenses deixarão de poder contar com a atribuição do subsídio de mobilidade durante o período de Verão”.