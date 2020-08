Jardim volta a defender candidatura de Albuquerque a Belém

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira insiste na candidatura de Miguel Albuquerque às presidenciais. Numa entrevista ao Semanário Sol, publicada este sábado, 15 de Agosto, Alberto João Jardim vê com bons olhos a ida de Albuquerque para Belém.

Sobre uma possível coligação entre PSD e Chega, Jardim diz que não sabe o que é o Chega. Afirma que já perguntou publicamente qual o seu pensamento sobre as autonomias insulares e a regionalização do continente, mas não obteve qualquer resposta. Diz ainda que o Chega “nada acrescenta aritmeticamente”, embora possa ter votos que eram do PSD e do CDS.

Sobre a actuação de Rui Rio à frente do PSD e da proximidade entre o líder social-democrata e António Costa, Alberto João Jardim diz que o PSD não deve alinhar em entendimentos com os socialistas e alertou que António Costa “deve ser considerado o adversário principal”. Criticou ainda Marcelo Rebelo de Sousa por “aparecer colado ao Governo” socialista, embora admita que Rui Rio Rui seja “livre de escolher o seu caminho”.