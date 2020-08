Porto Santo é “destino único em Portugal”

Fã do Porto Santo há vários anos, onde comprou uma casa para passar as férias de Verão, o apresentador de televisão Jorge Gabriel voltou hoje às redes sociais para elogiar a Ilha Dourada.

“Amigos...Porto Santo é isto. Sorriso largo e energias recuperadas. Destino único em Portugal”, escreveu na sua página de Facebook, onde partilhou uma foto tirada em pleno areal dourado.

Recorde-se que Jorge Gabriel é presença assídua no Porto Santo, local onde comprou uma habitação para usufruir em pleno do Verão e de tudo o que a ilha oferece, sendo frequente usar as redes sociais para elogiar e promover a ilha como destino turístico.