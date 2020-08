Atelier Vicente’s recorda a lenda de Nossa Senhora do Monte

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, associa-se hoje à Festa do Monte, no Funchal, recordando, na sua página de Facebook, a lenda do Século XV, vivida nas redondezas da igreja de Nossa Senhora do Monte, mais concretamente, no Terreiro da Luta.

Reza a lenda que, um dia, uma pastorinha ofereceu uma merenda a uma menina com quem brincava. Mais tarde, depois de ter duvidado do relato da filha, o pai da pastorinha percebeu que a menina identificada pela criança era, na verdade, uma pequena imagem da Maria Santíssima, encontrada sobre uma pedra no bosque deserto. Depois de ter relatado o facto às autoridades, a imagem foi colocada na Capela da Encarnação, próxima da actual igreja da Nossa Senhora do Monte.

Desde então, a freguesia do Monte tem vindo a preservar e a valorizar a história através de tradições tais como os Mordomos de Vera Cruz, em Maio, e as Festas de Nossa Senhora do Monte entre 14 e 15 de Agosto.

Todos os anos há uma grande afluência da população à freguesia e à igreja, com o intuito de visitar a pequena Imagem de Nossa Senhora, fazendo desta a Santa Padroeira da Ilha da Madeira.