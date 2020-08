Pedro Paixão procura apoios para participar no rali da Ribeira Brava

Pedro Paixão criou um 'crowdfunding' para poder participar no rali da Ribeira Brava, "por não ter apoios que garantam essa participação".

O piloto madeirense, que ficou em segundo lugar no rali da Calheta e esteve na perseguição do líder do Rali Vinho da Madeira durante quase toda a prova (desistiu na 13.ª classificativa devido a um problema no motor do Skoda Fabia R5), já se tinha referido à falta de apoios para poder continuar a participar no campeonato de ralis da Madeira, mas esperava que as boas prestações nas duas primeiras provas pudessem atrair interessados.

Pedro Paixão já está a 7 segundos da liderança Pedro Paixão continua a encurtar distâncias para Miguel Nunes. Depois de ter recuperado 7 décimas na primeira passagem por Câmara de Lobos (PEC 9), o jovem piloto madeirense recuperou 1,3 segundos na Ponta do Sol (PEC 10) - onde foi o mais rápido entre a concorrência - e está agora a 7 segundos da liderança do Rali Vinho Madeira. Já Alexandre Camacho, voltou a perder terreno (+2,3 segundos) para Miguel Nunes, o que aumenta a diferença entre os dois, na classificação geral, para 12,9 segundos.

Agora criou esta angariação de fundos, divulgada na sua página do Facebook, tendo em vista o objectivo de seguir os seus sonhos.