A Madeira voltou a ser premiada no International Spirits Challenge 2020, desta vez, com duas medalhas para o Rum dos Engenhos do Norte.

O 'Rum Tristão Vaz Teixeira' teve uma estreia de Ouro, enquanto que o 'Rum Zarco' venceu a medalha de Prata, pelo segundo ano consecutivo, na categoria de ‘Rum Agrícola’.

Recorde-se que a produção de Rum dos Engenhos do Norte tem vindo a ser premiada a nível internacional.