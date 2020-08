Emanuel Pombo vence Maxiavalanche em França

O madeirense Emanuel Pombo regressou da melhor forma aos eventos internacionais de BTT. O ciclista que corre pela Miranda Factory Team participlou no passado fim-de-semana na a edição 2020 da Maxiavalanche que teve lugar na estância gaulesa de Alpe D´Huez, . Com partida do Dome des Rousses (a quase 3000 metros de altitude) e chegada à Expo Village local, a imponente descida com aproximadamente sete quilómetros veio a mostrar-se bastante exigente para atletas e bicicletas.

Pelo segundo ano consecutivo os atletas da formação portuguesa UCI conseguiram colocar o seu nome na restrita lista de vencedores. Depois da categórica vitória de José Borges na Megavalanche 2019, desta vez seria o madeirense Emanuel Pombo que arrecadou o primeiro lugar na categoria E-Bike e da melhor forma. Depois de vencer, no sábado a descida de qualificação, com alguma naturalidade, nas duas mangas que marcaram a corrida final, onde era feito o somatório das duas descidas, Emanuel Pombo teve que se aplicar a fundo, e voltou a ser o mais rápido, em ambas as mangas, para assim poder festejar a vitória na sua classe, que contou com duas dezenas de inscritos.

A próxima competição será entre os dias 13 a 16 de Agosto, o Festival E-Bike | Bosch EMTB Challenge em Verbier na Suíça.