Hóquei verde-rubro luta pela subida à II Divisão nacional

Já estão definidos as fases pré-preliminares e preliminares da época 2020/2021 de acesso ao Campeonato Nacional da I Divisão e da II Divisão, zona norte e zona sul em hóquei em patins masculino.

A Federação de Patinagem de Portugal (FPP) tem já agendada as várias datas, com o particular destaque para a fase de acesso à subida ao Nacional da II Divisão, zona sul, onde figura a formação madeirense do Marítimo.

Os verde-rubros estavam no segundo lugar da zona sul do Campeonato Nacional da III Divisão, aquando da suspensão da prova, no início de Março após a pandemia da covid-19, uma posição que fez com que garantissem um lugar na fase de acesso à subida ao escalão secundário, depois da FPP ter criado o novo modelo de competição que irá marcar o início da época 2020/2021 e que premeia aqueles que estavam na corrida para ascender à I e II Divisão respectivamente.

Assim sendo a equipa madeirense, irá primeiro competir na fase pré-preliminar da III Divisão – zona sul, juntamente com as formações do Boliqueime e Vilafranquense. Numa competição jogada em fase concentrada, e no sistema de todo contra todos, o Marítimo precisa de garantir um dos dois primeiros lugares para rumar em frente, ou seja, para a fase preliminar – zona sul, de acesso à II Divisão. Os encontros estão agendados para os dias 4, 5 e 6 de Setembro, com os maritimistas a jogarem no dia 5 diante do Boliqueime e no dia seguinte frente à formação do Vilafranquense.

Já a derradeira fase será jogada entre 12 a 26 de Setembro entre seis equipas, com as três primeiras classificadas a garantirem a subida à II Divisão nacional.

Nesta fase estão já as equipas do HC Sintra, GD Sesimbra e Campo Ourique, aos quais se irão juntar os dois primeiros classificados da fase pré-preliminar, onde está inserida a equipa verde-rubra, e ainda o primeiro classificado da fase pré-preliminar da III Divisão – zona centro, onde estão as formações do HC Mealhada e Cucujães.