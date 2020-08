Tampa de adufa 'salta' e danifica autocarro da Horários do Funchal

Um autocarro da empresa Horários do Funchal foi atingido pela tampa de uma adufa, quando circulava junto ao Estádio dos Barreiros, ficando com danos na carroçaria.

De acordo com um morador nessa zona, a tampa já apresentava sinais de estar 'solta' há algum tempo e, esta tarde, com a passagem do autocarro, acabou por soltar-se embatendo no passeio. "Felizmente não estava ninguém a passar nesse momento", admite.

Além disso, a placa atingiu a carroçaria do autocarro, provocando-lhe danos bem visíveis. Apesar do susto, nenhum dos 15 passageiros ou o condutor ficou ferido na sequência deste incidente.

A PSP foi informada do sucedido e requisitada para tomar conta da ocorrência, mais ainda não chegou ao local.

Os moradores alertam para a necessidade de tampar o buraco na estrada, provocado pelo rebentamento da tampa e que pode resultar em ferimentos, caso alguém caia no mesmo.