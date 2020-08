Governo inicia reconstrução de guardas e pavimentos da Ribeira de João Gomes

O Governo Regional vai avançar com a execução da obra de reconstrução de guardas, pavimentos e passeios da Ribeira de João Gomes, incluindo o acesso à praia do Funchal, num investimento de 400 mil euros, acrescidos do iva à taxa legal em vigor.

Pedro Fino, secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas deu conta, esta manhã, aos jornalistas, dos trabalhos que serão executados nos próximos 60 dias, começando com a criação de um acesso de segurança e emergência à praia adjacente à foz da Ribeira de João Gomes para assistência aos banhistas. Os restantes trabalhos consistem na reparação dos danos provocados pelo 20 de Fevereiro nos acessos marginais a esta ribeira, nomeadamente a reconstrução dos muros guarda, pavimentos a passeios pedonais nas mesmas condições em que se encontravam antes do temporal de 2010.

Ainda segundo o governante, será retirado o tanque de gás em frente ao Anadia.

Trata-se de uma intervenção importante para a cidade do Funchal que vai permitir “eliminar os vestígios, ainda visíveis, do 20 de Fevereiro”, e requalificar as zonas nobres da cidade, para dar mais segurança à população.

A par desta obra importante que, 10 anos depois, vai permitir ‘limpar’ a cidade das marcas do temporal, o Governo prepara a consolidação dos muros de suporte da Ribeira de João Gomes, entre o Mercado dos Lavradores e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, no próximo quadro comunitário que arranca em Janeiro de 2021, esperando a obra em curso lá para 2022.