Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Polícia de Segurança Pública estão empenhados, esta noite, num exercício de busca e salvamento, na ribeira de João Gomes, no Funchal.

No local encontra-se um grande aparato, com vários veículos no local. No entanto, trata-se apenas de um simulacro, que pretende preparar os operacionais para situações reais.