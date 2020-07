PSP e bombeiros testaram equipamentos de busca e salvamento no Funchal

A Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram empenhados, ontem, num exercício/treino conjunto no âmbito de salvamento e resgate em montanha, que decorreu, entre as 19 horas e a 1 horal. Tal como o DIÁRIO já havia avançado, este treino realizou-se na ribeira de João Gomes, no Funchal.

"Para além do treino conjunto com outros agentes de proteção civil, o exercício testou os sistemas de iluminação autónoma de emergência e demais equipamento, individual e coletivo, recentemente adquiridos ao abrigo do Protocolo estabelecido com o Governo Regional da Madeira. Neste treino foi igualmente testado equipamentos aéreos não tripulados (vulgo “drones”), dotados de câmara térmica, adquiridos pela Polícia de Segurança Pública", explica a PSP.

A polícia relembra que estes equipamentos, bem como a formação que tem sido ministrada no âmbito da busca, salvamento, socorro e resgate em montanha aos profissionais da PSP, "representa o reforço da capacitação técnica e funcional da Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma da Madeira, estando assim melhor preparado para realizar missões de busca e salvamento de cidadãos nacionais e estrangeiros desaparecidos em ambiente não urbano e para apoiar os demais agentes de protecção civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Protecção Civil, em acidentes graves ou catástrofes naturais que possam vir a ocorrer".