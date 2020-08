Jovens aproveitam entradas gratuitas para visitar museus

O Dia Internacional da Juventude, está a ser assinalado nos museus sob tutela do Governo Regional, com a entrada gratuita de jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos.

A iniciativa, tem registado uma "adesão muito significativa", ao longo deste primeiro dia, revela a tutela em comunicado de imprensa.

"As equipas dos museus estão a proporcionar visitas guiadas aos jovens, que se têm apresentado em grupos, de acordo com as normas de segurança, ou acompanhados com familiares. As visitas decorrem a bom ritmo, respeitando as normas de segurança e protecção, nomeadamente a medição de temperatura, desinfecção das mãos e uso obrigatório de máscara", acrescenta a mesma nota.

A comemoração do Dia Internacional da Juventude, prolonga-se até 16 deste mês, com entrada gratuita em todos os museus.

A lista dos museus do Governo, pode ser consultada através do portal 'Cultura Madeira'.