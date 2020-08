Visitas gratuitas para jovens esta quarta-feira nos museus da Madeira

A propósito do Dia Internacional da Juventude, que se assinala hoje, dia 12 de Agosto, o Governo Regional e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura convidam todos os jovens, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, a visitarem os museus e espaços culturais da Região.

As entradas serão gratuitas entre os dias 12 e 16 de Agosto.