Manuel Martins toma posse como pároco de São Martinho a 13 de Setembro

O cónego Manuel Martins, nomeado pároco de São Martinho pelo bispo do Funchal, vai tomar posse no próximo dia 13 de Setembro, divulgou a paróquia nas redes sociais.

A sua primeira missa será celebrada ao meio de domingo.

O cónego Martins sucede, assim, ao cónego Marcos Gonçalves à frente da comunidade paroquial de São Martinho, tarefa que acumulará com as de Ecónomo Diocesano e Vigário Episcopal para o Património, para as quais também foi nomeado por D. Nuno Brás.

Bispo do Funchal já fez nomeações e opera mudanças nas paróquias Decreto divulgado há pouco confirma saída do Cónego Manuel Martins da paróquia de Machico, tal como foi avançado na edição impressa de hoje do DIÁRIO Ana Luísa Correia , 25 Julho 2020 - 20:00

Recorde-se que Manuel Martins foi recentemente notícia devido a um diferendo com a Câmara de Machico (localidade à qual esteve ligada durante os últimos 11 anos) por candidatar os Fachos a uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular.