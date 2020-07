Bispo do Funchal já fez nomeações e opera mudanças nas paróquias

No âmbito da periódica reorganização da diocese do Funchal, o bispo D. Nuno Brás, por meio de decreto divulgado hoje, procedeu a algumas alterações nas paróquias da Região.

A primeira, e que tinha aliás já sido avançada na edição impressa de hoje do DIÁRIO é a saída do Cónego Manuel Martins da paróquia de Machico para a paróquia de São Martinho e a sua nomeação como Ecónomo Diocesano e Vigário Episcopal para o Património, cargo até agora detido pelo Cónego Carlos Duarte Lino Nunes. Manuel Martins é nomeado para um mandato de cinco anos “com todas as obrigações e direitos que lhe competem, devendo fazer promessa de cumprir com fidelidade o ofício e de guardar segredo dentro dos limites determinados pelo Direito”.

No decreto hoje divulgado, o Cónego Manuel Gonçalves dos Ramos é nomeado pároco de Machico (em substituição de Manuel Martins) e o Padre Ignácio Victor Figueira Rodrigues é nomeado pároco de Santo Amaro, sendo dispensado de Vigário Paroquial da Sé, mantendo porém o ofício Mestre Capela da Catedral, com a responsabilidade da Música Sacra em toda a Diocese.

Outra das nomeações sonantes do bispo é a do Cónego Marcos Fernandes Gonçalves, também responsável pelo gabinete de informação da diocese, que transita de São Martinho para a Sé, substituindo por sua vez o Cónego Vítor dos Reis Franco Gomes que é nomeado pároco de Santa Cruz.

O Padre Marco Augusto Barros de Abreu, é nomeado pároco da Vitória (Santa Rita), sendo dispensado do oficio de Vigário Paroquial da Boa-Nova e Bom Sucesso, mantendo o Oficio de capelão das Forças Armadas e de Segurança.

Já o Padre António Paulo de Ponte Sousa vai assumir a paróquia da Assomada e Achada de Gaula e o Padre João Humberto de Vasconcelos Mendonça passará a pároco dos Canhas e Carvalhal.

O Padre Rui Daniel Fernandes da Silva é nomeado pároco do Garachico, acumulando com os anteriores ofícios e o Padre Marcos Paulo de Abreu Pinto, assume a paróquia de Câmara de Lobos, acumulando também com o anterior ofício.

O Padre Duarte Filipe Andrade Gomes é nomeado pároco das paróquias de Ponta Delgada, Boaventura e Fajã do Penedo, o Padre Élio Freitas Gomes, ‘ruma’ à paróquia do Caniçal e o Padre Paulo Sérgio Cunha Silva é nomeado pároco de Santa Cecília, todos eles sendo dispensados dos anteriores ofício.

D. Nuno Brás nomeou ainda o Padre Fernando Rodrigues Alves Gonçalves, de acordo com o Superior Provincial da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus, como Administrador Paroquial da Paróquia dos Romeiros, no Arciprestado do Funchal. O Padre Emanuel Eleutério Figueira de Ornelas foi nomeado Vigário paroquial do Carmo e Câmara de Lobos e o Padre Manuel Jorge Fernandes Neves, foi nomeado Capelão das Irmãs clarissas do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade e da Comunidade das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias do Lar Vila de Nossa Senhora da Assunção (Palacete), sendo dispensado do anterior ofício.

O decreto determina ainda as dispensas do Cónego Agostinho Rafael Carvalho do ofício de pároco de Santa Cruz e do Padre José Vieira Pereira, do ofício de pároco do Caniçal.

“Estes sacerdotes conservam as faculdades canónicas próprias dos ofícios que desempenham até à tomada de posse dos seus sucessores”, salienta o documento.

D. Nuno refere ainda no decreto as dificuldades causadas pela falta de novos sacerdotes e sublinha que “a Igreja Diocesana não pode deixar de agradecer o serviço prestado pelos sacerdotes que, por motivo de idade, abandonam o serviço paroquial, mantendo, no entanto, a sua disponibilidade para colaborar na acção pastoral”.