Segunda prova do rali virtual decorre a 26 de Setembro na Ribeira Brava

A segunda prova do troféu Fabrizio Tabaton do rali virtual decorre, a 26 de Setembro, no mesmo dia em que se realiza rali da Ribeira Brava, junto ao pódio.

A prova anterior teve lugar na Praça CR7, com oito equipas inscritas. O vencedor foi Fábio Tavares, em representação do Team Vespas, com o tempo de 02:06:456.

As segunda e terceira posições foram para Filipe Santos e Gonçalo Tavares, com os tempos de 02:06:859 e 02:07:393, respectivamente.

O troféu Fabrizio Tabaton apresenta após esta primeira prova a seguinte classificação em termos de equipas: em 1.º lugar, o Team Vespas, com 25 pontos, em 2.º lugar, a Benecar, com 18 e em 3.º lugar, a equipa Multimade, com 15 pontos.

Este rali virtual é promovido pela E-Sports Coral Ralis e organizado pela VRS - Virtual Racing Sports.