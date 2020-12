PSD apresenta voto de protesto pela insensibilidade e indiferença da Federação Portuguesa de Badminton com os atletas e clubes da Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar um voto de protesto pela insensibilidade e indiferença da Federação Portuguesa de Badminton (FPB) com os atletas e os clubes da Madeira.

Recorde-se que a FPB manteve a competição nacional no fim-de-semana de 5 e 6 de Dezembro, não dando oportunidade aos atletas madeirenses de competirem com as cores dos seus clubes e de discutirem os títulos de campeões nacionais desta modalidade.

Os deputados social-democratas lembram que, por Resolução do Conselho de Governo, os atletas regionais não profissionais estão impedidos de viajar até ao próximo dia 6 de Dezembro. "Uma situação que tem merecido a sensibilidade e abertura da generalidade das federações para gerir os calendários competitivos das modalidades, de modo a que os clubes regionais não fiquem prejudicados, através do adiamento das competições, mas que não foi acompanhada pela FPB", refere o Grupo Parlamentar do PSD.

O PSD recorda também que, nesta competição, são apurados os campeões nacionais seniores, quer femininos quer masculinos, sejam individuais ou pares, ficando os atletas regionais impedidos de discutir o título.

O Grupo Parlamentar refere ainda que os clubes regionais, nomeadamente o Clube Sports da Madeira e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, solicitaram, por escrito, à Direcção da Federação Portuguesa de Badminton que revisse esta posição e que procurasse gerir o calendário competitivo de modo a salvaguardar os atletas regionais e a verdade desportiva do campeonato. Contudo, acrescenta, o pedido não foi aceite.