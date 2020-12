Rúben Amorim fala em "vergonha do futebol português"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, falou hoje em "vergonha do futebol português", após o empate dos 'leões' em casa do Famalicão (2-2), em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa.

Numa publicação na rede social Facebook, Rúben Amorim disse ainda confiar na sua equipa e nos seus jogadores.

"Peço desculpa a todos os adeptos sportinguistas", escreveu ainda o treinador do líder do campeonato.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, também já tinha criticado a arbitragem do jogo em Vila Nova de Famalicão, num encontro em que o Sporting viu um golo anulado nos descontos, por suposta falta de Coates sobre o guarda-redes, assinalada pelo videoárbitro.

Apesar da igualdade, o Sporting mantém-se na liderança do campeonato, com quatro pontos de avanço sobre o FC Porto e cinco sobre o Sporting de Braga e o Benfica, que jogam apenas no domingo.