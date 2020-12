Candidatura de Ana Gomes recolhe assinaturas no Funchal

A candidatura de Ana Gomes está a recolher assinaturas no Funchal, nomeadamente, ao início da Rua Dr. Fernão Ornelas. São necessárias 7.500 subscrições para viabilizar a candidatura.

Ana Gomes é candidata à Presidência da República e , neste fim-de-semana, está na Madeira para dois dias de acções de pré-campanha.

A visita acontece no dia seguinte a ser conhecida a decisão de Bruxelas de mandar Portugal recuperar os benefícios fiscais concedidos a empresas do CINM, que não cumpriram as regras estabelecidas pela Comissão Europeia.

Ana Gomes diz-se orgulhosa de ter espoletado a investigação da Comissão, pois, garante, é favor de um CINM que atribua benefícios fiscais a quem cria emprego e desenvolve actividade económica efectiva na Região e não um centro que não cumpra regras e seja potenciador de actividade criminosa.