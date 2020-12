Jovem da Venezuela mostra que é possível começar do zero

Não é fácil começar do zero, abandonar uma vida mais ou menos definida, deixar para trás tudo aquilo que se conhece para começar do zero num local mais pequenino que em nada se assemelha ao sítio onde nascemos.

Não é fácil, mas para quem conhece a história de Emmanuel de Sousa fica com a certeza de que é possível!

A determinação e a força de vontade correm no sangue deste jovem venezuelano, filho de madeirenses. Talvez seja essa resiliência tão característica dos ilhéus que passou de geração em geração e que ajudou Emmanuel a ser o jovem empresário que largou tudo aquilo que conhecia na Venezuela, inclusive um negócio próspero, para assegurar que tanto ele como a sua família estavam em segurança.

Sair do local onde nascemos não é, certamente, uma decisão fácil. Principalmente para aquelas pessoas que definiram o seu rumo. No entanto, a vida muda numa fracção de segundo e há valores mais importantes que se levantam e que transformam tudo o resto em acessório.

Numa Venezuela em constante convulsão política e social, Emmanuel de Sousa e a sua família já não se sentiam em segurança. Lá longe, no Atlântico, estava um porto seguro, tranquilo: a ilha do seu pai e dos seus avós. Em 2019, a família chegou à Madeira, onde se instalou no Estreito de Câmara de Lobos. Gente habituada a trabalhar de sol a sol, depressa percebeu que era necessário aplicar as poupanças e investir num negócio que seria o seu sustento nesta nova fase da vida. Foi assim que surgiu a ideia de abrir um restaurante em Câmara de Lobos, mas Emmanuel queria voltar a ter a sua independência empresarial e lançou-se sozinho na abertura de um supermercado no Caniço.

Um ano depois e o sucesso está à vista. No entanto, este sucesso é fruto de muito trabalho, de muita planificação e de muitas contas. Diariamente, Emmanuel atende clientes, carrega e descarrega mercadoria, faz entregas, arruma as prateleiras, negoceia com fornecedores e ainda tem tempo para pensar em dar miminhos à sua clientela que ali, no Super Tradicional Market, na recta do Garajau, encontra um atendimento personalizado à moda antiga.

- Bom dia, menina! Hoje temos pãozinho de casa saboroso e a bom preço!

Emmanuel sabe vender, mas acima de tudo sabe receber bem todas as pessoas que entram no seu supermercado. O ar simpático e curioso do empresário denuncia logo que este é um jovem que não consegue estar parado, nem que ganhasse uma centena de lotarias!

- Parar é morrer e eu gosto mesmo de trabalhar e de aprender com os meus clientes!

Com olho para o negócio, uma característica que lhe é inata, Emmanuel de Sousa adora as tradições madeirenses e é por isso que no seu supermercado faz questão de fazer parcerias com diversos produtores regionais, dando preferência aos produtos da ilha. Desta forma, consegue promover os sabores típicos junto dos turistas que frequentam o seu estabelecimento e que correspondem a uma percentagem importante da sua clientela.

- Como esta é uma zona turística, trabalhamos muito com os estrangeiros que vêm sempre ao nosso supermercado, se bem que é o madeirense aquele que se mantém um cliente fiel e regular durante todo o ano. Os locais têm e merecem a nossa atenção especial não só nesta época complicada da pandemia, mas em todas as outras alturas! Gostamos do turista, mas amamos o madeirense!

Num ano particularmente difícil como foi o de 2020, Emmanuel viu-se a braços com o problema dos efeitos da pandemia numa altura em que decidiu apostar no supermercado. E foi perante as dificuldades causadas por um factor externo que teve efeitos nefastos em todo o mundo, que o jovem imaginou, inventou, descobriu e fez acontecer novas formas de continuar com o seu supermercado de portas abertas, contando com a ajuda essencial da sua namorada Gabriela Gonzalez e de um «colega madeirense» que hoje é seu funcionário e amigo.

Durante meses, o Super Tradicional Market ofereceu um serviço de entregas de compras ao domicílio e a receptividade dos clientes foi tão boa que Emmanuel de Sousa decidiu dar continuidade às entregas em casa da clientela.

- Temos de nos adaptar ao mercado. Hoje em dia, é fundamental que todo o negócio se adapte às condições existentes e àquilo que o cliente pretende. Se apostarmos nisto, na inovação, então vamos ter sucesso, mas se o negócio não se adapta e permanece como sempre esteve, então não podemos esperar milagres… Tenho a noção, até porque sinto na pele, que a situação não está fácil para ninguém, especialmente para os empresários, mas temos de manter a calma e alimentar a esperança que as coisas vão melhorar.

É com este discurso pragmático que Emmanuel de Sousa é conhecido não só na forma de estar nos negócios, como também na própria vida. Um jovem que largou tudo o que conhecia para começar do zero na terra dos seus pais e avós.

- Quero agradecer a todos os clientes, amigos e fornecedores que nos acompanham e asseguro que vamos continuar a dar sempre o nosso melhor! Desejo a todos um excelente ano 2021 que, certamente, será muito melhor do que este 2020.

