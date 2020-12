Argentina dá autorização de urgência a vacina da AstraZeneca e Oxford

A Argentina aprovou uma autorização de "urgência" para a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, anunciaram hoje as autoridades sanitárias do país.

A vacina foi inscrita no "registo de vacinas de interesse sanitário de urgência" pelo período de um ano, de acordo com a Administração Nacional de Medicamentos.

"O produto apresenta uma relação benefício-risco aceitável, permitindo a inscrição" no registo, acrescentou a organização.

A Argentina e o México já chegaram a acordo para a produção dessa vacina para a América Latina.

A aprovação aconteceu poucas horas depois de a Agência Britânica do Medicamento (MHRA) ter dado 'luz verde' à vacina da AstraZeneca e Oxford, com a qual Londres pretende acelerar a sua campanha de vacinação.

A vacina da Universidade de Oxford era aguardada com expectativa por questões práticas, uma vez que é bastante mais barata do que as vacinas anteriormente aprovadas e pode ser armazenada em congeladores convencionais, não necessitando de ser conservada a 70 graus negativos.

Trata-se da terceira vacina aprovada pela Argentina, que já viabilizou também a Sputnik V, desenvolvida pela Rússia, e a da Pfizer-BioNTech, dos Estados Unidos e Alemanha, cujas negociações de aquisição estão em andamento.

O país da América do Sul, com 44 milhões de habitantes, iniciou na terça-feira a sua campanha de vacinação com recurso à Sputnik V, tornando-se no primeiro país da América Latina a utilizar a vacina russa.

A Argentina contabiliza mais de 43.000 mortos em 1,67 milhões de casos de covid-19 e também aderiu ao dispositivo Covac, lançado pelo Organização Mundial da Saúde.

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.