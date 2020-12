Dani Alves co-autor de música de iniciativa da ONU no Brasil

O futebolista internacional brasileiro Dani Alves é um dos autores de uma música interpretada por 16 cantores de vários estilos em campanha da ONU no Brasil contra a covid-19.

O experiente lateral do São Paulo uniu-se aos músicos Afonso Nigro, Milton Guedes e Maurício Monteiro para compor o tema "Avião" (http://bit.ly/MusicaAviao), uma mensagem de esperança no meio da pandemia, recordando que quando as pessoas trabalham unidas é possível construírem um futuro melhor e superar os desafios impostos pela pandemia.

Os cantores Carlinhos Brown e o espanhol Alejandro Sanz são acompanhados por outros músicos, entre os quais Fábio Jr, Roberta Miranda, Di Ferrero, Afonso Nigro, Kaé Guajajara, Nando Reis, Sandra de Sá e Tiago Abravanel.

O vídeo promocional, no qual se desafia as pessoas a aproveitar o momento, pois "a vida é um avião e passa a voar", foi gravado com todos os artistas nas respetivas casas, de forma a dar o exemplo e evitar o risco de contrair o coronavirus.

"É incrível que tantos profissionais talentosos se tenham reunido para compor e gravar uma música com uma mensagem tão necessária para o momento em que vivemos. Precisamos lembrar a todo momento que a pandemia está a acontecer e que vamos conseguir superá-la juntos", disse a diretora do Centro de Informações da ONU para o Brasil, Kimberly Mann.

Em nota da ONU, recordam-se as várias iniciativas no Brasil para combater a covid-19, como exposições virtuais, campanhas nas redes sociais, transmissões ao vivo, murais de artistas ou difusão de informação com a ajuda de influenciadores.

"Avião" é uma iniciativa da ONU que visa "combater a desinformação, partilhar informação que salva vidas e orientações baseadas em dados científicos".

A seguir aos Estados Unidos, o Brasil é o país mais atingido pela covid-19, com um total de 191.139 mortes e 7.484.285 casos.