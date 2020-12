Bolsonaro diz que não se sente pressionado para iniciar vacinação

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou este sábado que não se sente pressionado para que se inicie a vacinação no país contra a covid-19, desvalorizando o facto de esse processo já estar em curso noutros países.

"Ninguém me pressiona a nada. A mim isso não me interessa", afirmou aos jornalistas o chefe de Estado brasileiro, citado pela agência Efe, quando questionado sobre possíveis pressões para que se inicie a vacinação contra a covid-19 no país.

Numa altura em que vários países já começaram a imunizar as suas populações contra a covid-19, Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre a segurança das vacinas, reafirmando que os laboratórios não se irão responsabilizar por possíveis efeitos secundários. "Em todas as vacinas que estão disponíveis existe uma cláusula que diz que eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral", alertou.

Este sábado, o Brasil cumpriu dez meses desde o início da crise sanitária, sendo atualmente um dos três países do mundo mais afetados pela pandemia. Neste país da América do Sul já morreram 190.500 pessoas e 7,5 milhões ficaram infetadas.