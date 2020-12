Açores registam 29 novos casos de infecção

Os Açores registaram hoje 29 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, dos quais 28 na ilha de São Miguel e um na Terceira, revelou a Autoridade de Saúde Regional.

"Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 29 novos casos positivos", lê-se no comunicado diário da autoridade, que acrescenta que foram realizadas 479 análises nos laboratórios de referência da região.

Na ilha de São Miguel, nove casos estão "relacionados com cadeias de transmissão anteriormente identificadas" e 14 resultam de "cinco novas cadeias de transmissão apuradas nas últimas 24 horas", nos concelhos de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Lagoa e Ribeira Grande, havendo ainda um caso cuja origem está "por aferir".

Foram também diagnosticadas em São Miguel quatro pessoas "com histórico de viagem", que obtiveram resultado positivo no teste de despiste realizado ao 6.º dia, sendo "um residente e três não residentes".

Na ilha Terceira, o único caso detetado é um residente que tem também "histórico de viagem", tendo obtido resultado positivo no teste de despiste realizado ao 6.º dia.

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores revela ainda que foram registadas cinco recuperações, quatro na ilha Terceira e uma na ilha do Pico.

Existem atualmente 297 casos positivos ativos de infeção pelo SARS-Cov-2 nos Açores, dos quais 253 em São Miguel, 35 na Terceira, sete no Faial, um no Pico e um em São Jorge.

Estão internadas 21 pessoas, 15 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada (um dos quais em cuidados intensivos) e seis no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (dois dos quais em cuidados intensivos).

Em São Miguel, existem 51 cadeias de transmissão ativas e na ilha Terceira 13, tendo sido já extintas 68 cadeias de transmissão na região.

Desde o início do surto, foram detetados 1.832 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 nos Açores, tendo ocorrido 21 óbitos e 1.423 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.758.026 mortos resultantes de mais de 80,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.619 pessoas dos 394.573 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.