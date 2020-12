Em resposta ao deputado municipal do PSD, Fábio Bastos, o autarca do Funchal garantiu que não há atrasos nos pagamentos dos salários dos trabalhadores da Sociohabitafunchal. "Serão pagos dentro do tempo normal", ainda hoje, apontou Miguel Silva Gouveia.

Sobre a discussão da taxa da derrama, o presidente da CMF disse que a mesma é para manter, nos 0,5%, porque no fundo "é uma medida de justiça social", que visa ajudar as famílias do concelho do Funchal.