Zaragata em Câmara de Lobos motiva internamento de duas pessoas

Dois homens deram entrada no serviço de Urgências do hospital, ao início da noite de sábado, na sequência de uma cena de pancadaria que envolveu agressões com arma branca, no Bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos.

Pelo menos três homens terão estado envolvidos nessa cena de pancadaria, sendo que dois ficaram feridos com maior gravidade. Ao que tudo indica, todos terão relações familiares e de amizade entre si.

A troca de agressões mereceu a intervenção da GNR, que se encontrava a passar pelo local. Também a PSP foi chamada, tendo tomado conta da ocorrência.

As vítimas que inspiravam maiores cuidados foram socorridas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Cruz Vermelha Portuguesa, bem como pela EMIR. Um dos homens necessitou ser operado devido a ferimentos sofridos nas costas.

Nas Urgências deu também entrada uma criança de 13 anos, que terá sido projectada contra uma parede aquando da zaragata e também um homem com ferimentos superficiais.