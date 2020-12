Um homem de 50 anos sofreu uma queda na via pública, no Caminho do Cemitério, em Machico, e ficou ferido.

A vítima apresentava cortes no couro cabeludo e acabou por ser socorrida pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que o transportaram para o Centro de Saúde local e depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.