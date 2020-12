Qual o plano de acção para combater o consumo de droga na Madeira

Sofia Canha, do Partido Socialista, quer saber qual o plano de acção do Governo Regional para combater o consumo de drogas na Região, nomeadamente ao nível das camadas jovens e relacionadas com o aumento das drogas sintéticas em especial. Uma resposta, até em termos de consulta clínica, que, diz a socialista, precisa de chegar a todas as famílias, independentemente dos seus recursos.

“É claro que o consumo de drogas nas camadas mais jovens preocupa o Governo Regional”, confirmou a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, lembrando o trabalho desenvolvido pela Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.