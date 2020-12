Costa quer "acelerar" programa do Governo com ajuda das verbas europeias

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, admitiu hoje "acelerar" o programa do Governo com a ajuda dos fundos do plano de resiliência da União Europeia, aprovado na semana passada em Bruxelas.

Ao discursar no encerramento do XXII congresso da Juventude Socialista (JS), em Lisboa, Costa elogiou a resposta rápida da União Europeia (UE) à crise pandémica da covid-19 que se traduz num pacote, ou "bazuca", de meios de "grande calibre".

É um programa europeu "focado e ancorado" em dois objetivos -- a transição digital e transição climática -- que "está totalmente alinhado com as prioridades estratégicas" para os próximos quatros anos, definidas pelo executivo socialista ainda antes do princípio da crise.

"A única coisa que vamos fazer é acelerar a execução do nosso programa de governo e agora com mais meios para o executar, graças à solidariedade da União Europeia e à forma como tem estado a responder a esta crise", disse.

O XXII congresso nacional da JS, totalmente digital devido às restrições causadas pela epidemia, elegeu Miguel Costa Matos como secretário-geral, sucedendo a Maria Begonha.