Rodrigo Pinho eleito o melhor avançado de Novembro

O jogador do Marítimo Rodrigo Pinho, foi escolhido como o melhor avançado do mês de Novembro da Liga NOS (I Liga).

Numa votação realizada pelos treinadores da I Liga, o avançado verde-rubro veio a totalizar 23% dos votos, o que permitiu ser o grande vencedor.

O avançado brasileiro superou as votações de Galeno (SC Braga), com 17%, e de Darwin (SL Benfica), com 1%, garantindo a distinção.

Com duas partidas disputadas no período de tempo em questão, o avançado apontou um golo, na recepção dos madeirenses ao SL Benfica.