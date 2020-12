Meia Serra funcionará apenas com serviços mínimos depois de detectado caso de covid-19

Depois de ter sido detectado um caso positivo de covid-19 a um dos trabalhadores da ETRS da Meia Serra, a ARM informa que serão realizados trabalhos de desinfecção dos espaços pelo que o horário de recepção de resíduos hoje será limitado até às 16 horas, conforme o que está previsto no plano de contingência.

Posteriormente, o horário de recepção dos resíduos na ETRS voltará ao horário normal, no entanto, a estação irá funcionar apenas com os serviços mínimos, o que poderá originar alguns constrangimentos durante as operações de recepção de resíduos.