'A tentar lidar com tudo' no Museu da Electricidade

'A tentar lidar com tudo' é o nome da exposição da ilustradora Laura Andrade, que inaugura esta quarta-feira, pelas 18 horas, no Museu da Electricidade, Casa da Luz.

De acordo com nota enviada para a redacção, a artista explica que a exposição "pode ser vista como um pensamento colectivo. Toda a gente está a passar por uma fase assustadora e stressante, e certamente a tentar lidar com a mesma aos poucos”.

Desenhar a forma que Laura Andrade encontrar para "lidar com as adversidades que enfrentou", lê-se na mesma nota, onde a artista também faz um convite: "A reviver este ano pelos seus olhos, a reencontrar sentimentos que todos partilhamos, com um toque de ironia, sarcasmo e uma pitada de stress. Tudo resumido em 22 ilustrações".

Laura Andrade, 25 anos, é designer gráfica, ilustradora e animadora 2D. Natural da Madeira, a artista expressa-se através de diferentes suportes, cores e projectos.

Licenciada em Design pelo IADE, especializou-se depois em Design Gráfico, com um Mestrado de Artes em Florença, Itália. Em 2020 concluiu outro Mestrado de Artes, na área de Animação 2D, em Bournemouth, Reino Unido.

Horário

16 a 29 de Janeiro, terça a sábado, das 10h às 12h30 e das 14h às 18h