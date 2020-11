Centro de inclusão é "exemplo no apoio às pessoas com deficiência”

Numa visita efectuada esta manhã ao Centro de Inclusão Social da Madeira, o grupo parlamentar do PSD destacou o investimento que tem vindo a ser realizado pelo Governo Regional nesta área, sobretudo no apoio às pessoas com deficiências e suas famílias, para “responder às diferentes necessidades da população e chegar a todos”, salientou Rubina Leal.

A deputada afirmou que as pessoas com diferentes tipos de deficiência encontram neste centro, que abriu no ano passado, e nos 10 centros de actividades ocupacionais espalhadas pela ilha “uma resposta específica e direcionada à sua condição”.

A poucos dias de se assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência ( 3 de Dezembro), Rubina Leal salientou que a melhor forma de registar esta efeméride é “mostrar o trabalho que tem sido feito, sendo este centro um verdadeiro exemplo das políticas de inclusão social”, onde é realizado “um trabalho constante de estimulação, de capacitação, tendo sempre por objectivo a autonomização destes jovens adultos, dando-lhes condições e ferramentas para serem o mais independentes possível”, disse.

O Centro de Inclusão Social da Madeira acolhe um total de 217 utentes com diferentes necessidade, sendo acompanhados diariamente pelos profissionais, com total dedicação e também com um contacto muito próximo com os familiares.