O Banco Alimentar da Madeira (BAM) agradeceu, esta tarde, o apoio financeiro atribuído pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, através do qual foi adquirida uma viatura de transporte de mercadorias.

O evento realizado no armazém do BAM contou com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Cidadania, e da Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Segurança Social da Madeira.