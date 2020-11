Comissão Especializada quer ouvir director regional da Administração Pública

A Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa, pretende ouvir Marcos Teixeira de Jesus, Director Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, sobre a “formação profissional para a Administração Pública Regional", revela hoje o gabinete de comunicação da Assembleia Regional.

A audição, a pedido do PS, foi agendada para o dia 6 de Janeiro de 2021, pelas 14h30.

Ainda na reunião desta manhã de 27 de Novrmbro, os deputados aprovaram, por unanimidade, a subida a plenário de quatro diplomas: o Projeto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado “Acréscimo ao Salário Mínimo Nacional a praticar na Região”; o Projeto de Decreto Legislativo Regional, também do PCP, sobre o “Subsídio de Insularidade para todos os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira”; o Projeto de Resolução, do PCP, que recomenda a “Criação do serviço da Inspeção Regional do Trabalho na Ilha do Porto Santo”; e o Projeto de Resolução, apresentado pelo PS que sugere um “Sistema de incentivos à atividade de Nadador-Salvador”.

Depois de uma primeira apreciação da Proposta de Decreto Legislativo Regional que “Procede à revisão das carreiras especiais da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira”, a comissão decidiu auscultar os parceiros sociais, no prazo de cinco dias, entre eles o Sindicatos dos Trabalhadores dos Impostos, refere a mesma nota.