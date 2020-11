Madeira participa em Fórum da Juventude na Coreia do Sul

A secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, marca presença, no próximo fim-de-semana, no Fórum da Juventude, em Jeju, na Coreia do Sul. A iniciativa é promovida pela Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa , afecta à Presidência do Governo Regional da RAM,

A Madeira será representada por um grupo de três alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, os quais darão o seu contributo para as políticas de juventude e a cidadania ativa, entre os dias 27 e 29 de Novembro.

Devido às contingências provocadas pela situação pandémica, o evento decorrerá simultaneamente, on-line, para os jovens convidados e, off-line, para os anfitriões da província autónoma da ilha de Jeju.

"O evento tem como objectivo fomentar o espírito de cidadania global, através da discussão sobre questões de interesse geral e da participação em intercâmbios culturais", destaca uma nota da secretaria.

Neste fórum, estará em debate a resposta dada pelos países à pandemia e a definição de planos de acção em diferentes áreas, nomeadamente: para colmatar as lacunas do ensino à distância, para salvaguardar a biodiversidade e prevenir a pandemia; para a cooperação internacional, bem como para responder à crise de saúde pública e capacitar os jovens, ao nível da participação social.

Previamente ao fórum, cada um dos jovens foi convidado a apresentar um ensaio escrito. Neste fim-de-semana, todos eles participarão no debate, em grupos de trabalho, num formato de intercâmbio cultural.

Devido à diferença horária de nove horas entre a Madeira e a Coreia do Sul, os participantes irão trabalhar em horas pouco usuais, uma vez que o evento terá início às 7 horas de sexta-feira e terminará às 8 horas, na manhã de domingo.

Participam neste fórum, para além do país anfitrião, a Coreia do Sul, jovens da China, Japão, Taiwan, Mongólia, Rússia, Moldávia, Estados Unidos da América e Portugal, representado através da Região Autónoma da Madeira.