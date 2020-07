O deputado madeirense na Assembleia da República da África do Sul, Manny de Freitas, juntou-se aos protestos de proprietários e trabalhadores de restaurantes e bares que estão a decorrer no país contra as novas regras impostas pelo governo.

Recorde-se que no passado dia 12 de Julho, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa disse que as vendas de álcool seriam novamente proibidas para libertar camas hospitalares ocupadas por pessoas que sofrem de problemas relacionados com álcool. Está também instituído um recolher obrigatório entre as 21 horas e as 4 horas, e as máscaras devem ser usadas o tempo todo em locais públicos.

Os proprietários e trabalhadores de restaurantes têm vindo a fazer protestos pacíficos sobo lema #jobssavelives (empregos salvam vidas) e foi a um destes protesto na Cidade do Cabo que o deputado madeirense se juntou como se pode ver pelos vídeos partilhados na sua página de Facebook, tendo sido apanhado pelos jatos de água usados pela polícia para obrigar os manifestantes a dispersar.