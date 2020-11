Curso de Comunicação Clínica em Saúde abrange 25 profissionais em 2020

Decorreu neste mês de Novembro de 2020 a segunda edição do curso Comunicação Clínica em Saúde.

Esta formação - que se concretizou em duas acções (a primeira nos dias 11 e 12 e a segunda nos dias 19 e 20 de Novembro), ambas com a duração de 12 horas, no Centro de Formação do SESARAM - abrangeu um total de 25 médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF), (Internos de Formação Específica de 1º e 4º ano e Assistentes), revela o gabinete do serviço regional de saúde.

Em 2019, ano em que se realizou pela primeira vez, "por solicitação de alguns serviços clínicos", abrangeu um total de 34 participantes.

"Trata-se de um curso teórico-prático, com uma forte componente de treino em situações de comunicação, com o objectivo de promover a aprendizagem e o treino de estratégias e competências comunicacionais eficazes, no contexto da saúde", explica a mesma nota.

Para o próximo ano, o SESARAM perspectiva iniciar este mesmo curso para os médicos de Cuidados Hospitalares.

Este curso foi organizado pelas Assistentes Principais da carreira Técnica Superior de Saúde – Ramo da Psicologia Clínica no Hospital Dr. Nélio Mendonça, Eduarda Freitas e Ana Laranjo, da Unidade de Psicologia do SESARAM e com o apoio técnico-pedagógico do Centro de Formação do SESARAM.