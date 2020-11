A Lota da Madeira tem armazenadas cerca de 600 toneladas de peixe espada preto, devido ao quase encerramento da hotelaria e restauração, tendo o Governo Regional apelado ao seu consumo, contribuindo para o escoamento deste produto.

"Apelo aos madeirenses e porto-santenses para que ajudem os pescadores e armadores a escoarem as cerca de 600 toneladas de espada que estão armazenadas no Entreposto Frigorífico do Funchal", declarou o secretário do Mar e das Pescas na iniciativa que marcou o arranque das obras de construção da Unidade Externa de Produção e Ensilagem de Gelo na lota do Caniçal, no concelho de Machico.

Teófilo Cunha realçou que esta é "uma situação atípica" devido à pandemia da covid-19, que tem provocado uma redução no "consumo de pescado, com o encerramento da restauração e da hotelaria, a que se juntou uma profunda queda na exportação".

Por isso, insistiu que os residentes na Madeira "consumam a produção regional, ajudando a escoar o peixe-espada e dessa maneira contribuindo também para ajudar os pescadores e a economia da Madeira".

Sobre as obras de construção da Unidade Externa de Produção e Ensilagem de Gelo na lota do Caniçal, salientou ser um investimento no valor de 1,1, ME que visa "melhorar condições, nomeadamente para pequenos pescadores do atum e espadeiros".

O responsável adiantou que o prazo de execução da obra "é de seis meses e, se forem cumpridos os prazos, estará pronta em abril.

Esta era "uma necessidade que vinha sendo sentida pelos pescadores e armadores das embarcações médias que se dedicam à faina do atum e do peixe-espada", afirmou.

Teófilo Cunha realçou que "a nova unidade tem capacidade para produzir 20 toneladas de gelo por dia e pode armazenar até 60 toneladas".

A pandemia da covid-19 afetou drasticamente a economia da Madeira, sobretudo dependente do turismo, o que representou o encerramento de várias unidades hoteleiras e restaurantes.

De acordo com os dados da direção regional de Saúde, a Madeira registou na terça-feira, 16 novos casos de covid-19, entre os quais três crianças com idades entre os 10 e os 14 anos, totalizando 169 situações ativas.