Cristiano Ronaldo marca e Juventus está já nos 'oitavos da Champions'

Com mais um golo da autoria do madeirense Cristiano Ronaldo a Juventus venceu esta noite, em casa, com o Ferencváros, em jogo da quarta jornada do Grupo G, da Liga dos Campeões e garantiu de imediato a passagem aos oitavos-de-final da competição.

Os actuais campeões de Itália até estiveram a perder logo ao minuto 19, com o golo de Myrto Uzuni, mas o astro madeirense viria a empatar à passagem do minuto 35. Já o golo da vitória apenas aconteceu nos descontos , 90+3, da autoria de Morata e onde o guarda-redes da equipa húngara teve 'culpas'.

No outro jogo do grupo o Barcelona goleou o Dínamo de Kiev por 0-4 e também segue em frente na Champions. Os espanhóis são líderes com 12 pontos, enquanto os italianos estão no segundo posto com nove pontos. Dínamo de Kiev e Ferencváros soma apenas um ponto, respectivamente.