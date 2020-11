Cinco números que marcam esta terça-feira

128

Dos 133 estabelecimentos de ensino inscritos este ano lectivo no programa Eco-Escolas, 128 foram galardoados com a Bandeira Verde.

25

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta o ciclo de concertos ‘Jazz Jam Session’, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. A próxima sessão terá lugar no dia 25 de Novembro, pelas 18h30.

17

Os serviços jurídicos prestados pelo escritório do advogado Guilherme Silva na elaboração do decreto legislativo regional que adaptou à Madeira a chamada ‘lei Uber’ custaram à Secretaria Regional de Economia 17 mil euros, sendo que 3 mil euros são relativos a IVA.

12

Com a previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 a 12 metros de altura máxima, o IPMA elevou a laranja o aviso de agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo a vigorar entre as 3 horas e as 13 horas de sexta-feira, dia 27.

5

milhões para primeiro envelope de apoio aos custos fixos das empresas na Madeira. Presidente do Governo promete manter este apoio até ao fim da pandemia.