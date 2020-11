Ibrahimovic 'responde' a CR7 e também bisa

O AC Milan manteve hoje a liderança isolada da Liga italiana de futebol com um triunfo por 3-1 na visita ao Nápoles, com um 'bis' do inevitável Zlatan Ibrahimovic.

O experiente avançado sueco, de 39 anos, abriu o ativo aos 20 minutos, antecipando-se, de cabeça, a Bakayoko, na sequência de cruzamento na esquerda de Theo Hernández.

Na segunda parte, aos 54 minutos, surgiu ao segundo poste a emendar um cruzamento de Rebic, o que parecia sentenciar o triunfo sobre o Nápoles de Mário Rui

Ronaldo marca dois e dá vitória à Juventus Já seria de imaginar que Cristiano Ronaldo iria dar a vitória à Juventus. Partiu do pé direito os golos com que a Vecchia Signora bateu esta noite o Cagliari, no Allianz Stadium. O primeiro foi apontado aos 38 minutos e o segundo aos 43', tentos que fixaram o resultado final da partida alusiva à 8.ª jornada da Liga Italiana.

No coração da área, o belga Dries Mertens ainda reduziu, aos 63, contudo a expulsão, volvidos somente dois minutos, por acumulação de cartões amarelos, de Bakayoko, limitou a capacidade de reação dos napolitanos, que sofreriam o terceiro já aos 90+5, pelo norueguês Jens Hauge.

O AC Milan, que teve Diogo Dalot no banco, comanda com 20 pontos, seguido do surpreendente Sassuolo, com 18, e a Roma de Paulo Fonseca, com 17, enquanto a campeã Juventus, de Cristiano Ronaldo, é quarta com 16.

No aspecto individual, Zlatan volta a liderar a lista de melhores marcadores da Liga Italiana, com 10 golos. CR7 persegue o sueco com oito golos anotados.