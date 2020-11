Homem morre em ataque de tubarão numa praia no noroeste da Austrália

Um homem morreu hoje após ser atacado por um tubarão quando nadava numa praia na costa ocidental da Austrália, naquela que é a oitava morte do género no país este ano, noticiam as agências internacionais.

O homem, de 55 anos, estava sozinho na água na turística praia de Cable, no noroeste da Austrália, no oceano Índico, quando o tubarão o atacou na coxa e lhe mordeu a mão.

A vítima foi retirada da água com ferimentos graves e assistida pela polícia e depois pelos paramédicos, mas não foi possível salvá-la e morreu no local.

A polícia matou depois o tubarão, que se manteve na zona por quase meia hora após o ataque, e fechou a praia, famosa pelos seus 22 quilómetros de areia branca.

O número de mortes em ataques de tubarão este ano na Austrália - oito - é o mais elevado desde 1929, quando morreram nove pessoas.

Em 2019, contabilizaram-se 27 ataques de tubarões, mas ninguém morreu.

Segundo estudos da agência científica governamental CSIRO, datada de 2018, a Austrália tem cerca de 2.210 exemplares adultos de tubarões brancos, considerados os mais perigosos.