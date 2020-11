Portugueses receberam do Papa os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude

O Papa Francisco presidiu este domingo, na Basílica de São Pedro, no Vaticano a passagem simbólica dos símbolos Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) do Panamá para a capital portuguesa.

A passagem de testemunho deu-se com a entrega dos símbolos: a cruz e o ícone de Maria, que foi feito pelos jovens do Panamá a onde decorreu a última Jornada Mundial em 2019 para os jovens de Portugal que recebem a próxima Jornada que decorrerá em Lisboa em 2023.

No Comité Português da preparação das JMJ participa na celebração o padre madeirense, João Carlos Almada.

Concelebram com o Papa o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e os cardeais portugueses D. José Tolentino Mendonça e D. Manuel Clemente; os bispos auxiliares de Lisboa D. Américo Aguiar e D. Joaquim Mendes, coordenadores-gerais do Comité Organizador Local da JMJ 2023; e três sacerdotes: o padre Filipe Diniz, director do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil; os padres José Alfredo Patrício e António Estêvão Fernandes, reitor e vice-reitor do Colégio Pontifício Português, que colaboram com as actividades da JMJ 2023, em Roma.

O gesto simbólico passagem da Cruz, dos jovens do Panamá para os de Lisboa estava previsto para o último Domingo de Ramos (5 de Abril), mas foi adiada por causa da pandemia.