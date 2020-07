As autoridades de saúde na Madeira já realizaram mais de 30 mil testes para a Covid-19.

Até ao final do dia de ontem, domingo, foram processadas 30.334 amostras para análise laboratorial para despistagem do novo coronavírus, de acordo com o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Já no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, nesta fase de desconfinamento, há a reportar um total cumulativo de 5.758 colheitas para teste à Covid-19 realizadas no local até às 18h00 do dia de hoje, segunda-feira, acrescentou o organismo.

O total de atendimentos pela linha de apoio psicológico do IASAÚDE (291 212 399) é agora de 1.629, com 154 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9.551, mais 33 chamadas nas últimas 24 horas, acrescenta o IASAÚDE.