Eco-escolas receberam prémios

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, esteve presente na entrega de prémios às 'Eco-escolas'.

Convidadas a elaborar projectos no âmbito de vários temas, foram premiados 29 estabelecimentos de ensino que receberam vários prémios, como cheques-prenda, livros, materiais escolares, entre outros.

Recorde-se que no ano lectivo 2019/2020 foram galardoadas 128 escolas no âmbito deste programa. Uma distinção que premeia as boas práticas ambientais de aproximadamente 67% das escolas que na Região possuem a Bandeira Verde.