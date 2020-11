Miguel Silva Gouveia visitou associação 'Os Especiais'

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelas vereadoras Madalena Nunes e Dina Letra, visitaram esta quarta-feira, em Santo António, a sede da Associação de Inclusão Social - Os Especiais, no âmbito do calendário mensal de visitas da iniciativa 'O Funchal Que Nos Une'.

O executivo camarário foi recebido, na ocasião, pelo presidente da direcção, Duarte Sousa, e teve a oportunidade de ficar a conhecer as instalações e o trabalho de solidariedade social desenvolvido pela Associação junto das pessoas com necessidades especiais. O edil funchalense abordou também o propósito desta iniciativa que desde o início do ano está a percorrer todas as freguesias do concelho.

Miguel Silva realçou que "é importante continuar a trabalhar a inclusão social junto das entidades associativas do nosso concelho e potenciar as capacidades destes cidadãos. A Câmara Municipal do Funchal procura perceber, no terreno, de que forma é que os apoios ao associativismo chegam às instituições e a diferença que fazem na vida de quem frequenta estes espaços e da nossa cidade".

Os Especiais – Associação de Inclusão Social, foi fundado a 22 de Julho de 2015 e tem por objectivo dar resposta às necessidades dos utentes com deficiência, no que respeita à intervenção precoce, promoção do bem-estar e equilíbrio das famílias com cidadãos com deficiência, acompanhamento social e de atividades recreativas para pessoas com necessidades especiais, entre outros. Desde a sua fundação, a associação efectua o transporte especializado de utentes desde as suas residências até às instituições de educação.