“Vacinas em fase de quase aprovação final são um raio de esperança muito grande”

No fim da conferência ‘Pensar o Futuro’, João Ribeiro da Costa, professor e ‘Head of Digital Transformation’, da Universidade Católica Portuguesa, manifestou “a certeza que isto está a acabar”, até porque, “a pandemia de 1918, mesmo sem qualquer comparação com os meios que temos hoje, a pandemia desapareceu ao fim de dois anos”. A comparação serviu para reforçar a esperança na tese que “isto vai passar”. “É evidente que pelo caminho vamos ter dificuldades, mas as dificuldades fazem parte do caminho. O facto de já haver vacinas em fase de quase aprovação final é um raio de esperança muito grande”, afirmou. Optimista na descoberta da cura, vaticinou que “lá para Maio, Junho, as coisas comecem a estar mais regularizadas”.

Até lá, deixou alguns conselhos sobre o que fazer. Além dos cuidados com as gripes e com a covid, João Ribeiro da Costa considera que “este Inverno é uma oportunidade para aprender”, ou seja, “aproveitar para tentar por o olho digital na maneira de como nós funcionamos”. Tanto a nível pessoal, “ganhando competências, aprendendo coisas novas”, como profissional, neste particular com o desafio às organizações para a necessidade de “repensar a organização na perspectiva do digital”, onde diz haver “imenso trabalho para fazer”.

Reconhece que “a parte financeira é o ‘calcanhar de Aquiles’” que resulta da crise pandémica, mas neste caso espera que os governos desempenhem o seu papel.